Lorenzo Colombo show | gol pazzesco in amichevole con l’Under 21 | VIDEO

(Di lunedì 26 settembre 2022) L’Italia Under 21 continua la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti, la squadra è molto competitiva per raggiungere obiettivi ambiziosi. Gli azzurrini sono in campo per la partitacontro il Giappone, la squadra si è dimostrata forte in tutti i reparti. In difesa spazio a Scalvini, a centrocampo Udogie, Rovella e Fagioli, in attacco Esposito e. La partita si è sbloccata dopo 38 minuti e il marcatore è stato proprio. L’attaccante del Lecce, in prestito dal Milan, ha confermato le qualità in fase realizzativa, in particolar modo è dotato di un tiro forte e preciso. E’ reduce da un grandissimo gol da lontano al Maradona contro il Napoli, la prodezza con la maglia del21 non è stata da meno. Il 20enne è stato in grado di colpire al volo un pallone vagante ...