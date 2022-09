Lollobrigida | “Con questi numeri possiamo governare | il centrodestra ha un programma chiaro”

(Di lunedì 26 settembre 2022) «È una vittoria del, una coalizione tornata coesa, che ha prodotto une unitario. È uno straordinario risultato di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia, che ora possono dimostrare, al governo, di essere all’altezza di quello che hanno dimostrato all’opposizione». Così Francesco, capogruppo di FdI alla Camera, parlando all’Hotel Parco dei Principi. «Crediamo che al governo, al quale siamo arrivati col voto degli italiani, quello che abbiamo promesso possa diventare realtà», prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia.si dice convinto: «Riusciremo acompatti. Gli italiani non apprezzerebbero qualcosa di diverso». «rendono ilampiamente in grado ...

... il TurismoGian Marco Centinaio e, forse, la GiustiziaBongiorno. Ma essendoci Nordio in ... Per Trasporti e infrastrutture si fa il nome di Francesco(FdI), per l'Agricoltura c'è ...Arriva pure Francesco. Paolo Trancassini da un pezzo s'aggira qui intorno. Manca solo ... più off limits, da un solerte cameriere che poco dopo ne escevassoi pieni di bottiglie di ...Esulta FdI che diventa nettamente il primo partito italiano con il 26 per cento di consensi, seguito dal Pd che con il 19,4% (addirittura le prime proiezioni al Senato lo danno al ...(Adnkronos) – “E’ una vittoria del centrodestra, una coalizione tornata coesa, che ha prodotto un programma chiaro e unitario. E’ uno straordinario risultato di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia, ...