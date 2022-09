L’Italia va alle Final Four: Raspadori e Dimarco abbattono l’Ungheria (Di lunedì 26 settembre 2022) La sintesi della sfida di Nations League, Ungheria-Italia, che ha visto gli azzurri vincere con le reti di Raspadori e Dimarco. Per andare direttamente alla Final Four di Nations League, L’Italia avrebbe dovuto vincere la gara contro l’Ungheria. E l’ha fatto, grazie alle reti di Raspadori e Dimarco. Grande delusione per l’Ungheria, che aveva a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 26 settembre 2022) La sintesi della sfida di Nations League, Ungheria-Italia, che ha visto gli azzurri vincere con le reti di. Per andare direttamente alladi Nations League,avrebbe dovuto vincere la gara contro. E l’ha fatto, graziereti di. Grande delusione per, che aveva a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

