“La gestione dell’ansia” | live webinar gratuito | come partecipare

Un recente studio dell'Oms ha definito l'ansia come il male di questo secolo. Oggi assistiamo, infatti, a un incremento dei livelli di ansia, soprattutto nel post-pandemia e tra adolescenti e bambini. Nel webinar gratuito "La gestione dell'ansia – Il potere della pratica del silenzio" della Fondazione Patrizio Paoletti, in diretta mercoledì 28 settembre alle ore 21 e dedicato a genitori, insegnanti ed educatori, scopriremo le strategie per gestire l'ansia. Per iscrizioni: https://bit.ly/gestione-ansia-webinar. Il webinar è accreditato MIUR per la formazione del personale della scuola italiana e prevede il rilascio di un attestato di partecipazione. Una ricerca pubblicata sul Journal of Abnormal Psychology rivela che tra i giovanissimi ...

