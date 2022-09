Kulusevski: «Al Tottenham lavoriamo molto di più in palestra. C’è una grande differenza tra Conte e Allegri» (Di lunedì 26 settembre 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Dejan Kulusevski, che dalla Juve è passato al Tottenham e che Conte è riuscito a far rendere al massimo. Da quando è arrivato a Londra ha segnato 6 gol in 29 partite, tra tutte le competizioni, servendo ben 11 assist. «Ora ho davvero voglia di giocare a calcio». Parla della Juventus: «Alla Juve non funzionava al di là di quanto mi impegnassi io. Di sicuro alla Juventus non mi sentivo benissimo per tanti motivi diversi e quando ti rendi conto che le cose non vanno, poi è difficile invertire la rotta restando nello stesso ambiente. Perciò la scelta di andare via dall’Italia è stata la migliore che potessi fare in quella situazione». A Londra va tutto molto meglio. «In Inghilterra mi trovo alla grande, va tutto meglio rispetto a Torino, sia in campo che fuori. Come ho ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 settembre 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Dejan, che dalla Juve è passato ale cheè riuscito a far rendere al massimo. Da quando è arrivato a Londra ha segnato 6 gol in 29 partite, tra tutte le competizioni, servendo ben 11 assist. «Ora ho davvero voglia di giocare a calcio». Parla della Juventus: «Alla Juve non funzionava al di là di quanto mi impegnassi io. Di sicuro alla Juventus non mi sentivo benissimo per tanti motivi diversi e quando ti rendi conto che le cose non vanno, poi è difficile invertire la rotta restando nello stesso ambiente. Perciò la scelta di andare via dall’Italia è stata la migliore che potessi fare in quella situazione». A Londra va tuttomeglio. «In Inghilterra mi trovo alla, va tutto meglio rispetto a Torino, sia in campo che fuori. Come ho ...

MarcoGuidi13 : Domani sulla @Gazzetta_it in edicola mia intervista a #Kulusevski. Spoiler: piacerà molto a #Conte, meno ai tifosi della #Juve #Tottenham - forumJuventus : Kulusevski: 'Alla Juve non funzionava nulla. Al Tottenham si lavora molto di più. Da Allegri a Conte? È cambiato il… - DomPepeLiberato : RT @NicoSchira: Dejan #Kulusevski senza filtri alla Gazzetta: “Al #Tottenham lavoriamo molto di più in palestra. #Conte e #Allegri hanno id… - napolista : #Kulusevski: «Al Tottenham lavoriamo molto di più in palestra. C’è una grande differenza tra Conte e Allegri» Alla… - j_7ragon : Che si possa trovare meglio in un gruppo che in un altro è normale,specie per un ragazzo introverso...Ma giocare pe… -