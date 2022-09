iconanews : Guterres, il ricatto nucleare deve finire, rischio Armageddon - fisco24_info : Letta: leader dicano che siamo tutti insieme contro ricatto Putin: Con l’incontro con il segretario dell’Onu, Anton… -

Agenzia ANSA

"L'era delnucleare deve finire, l'idea che un Paese possa combattere e vincere una guerra nucleare è folle". Lo ha detto il segretario generale Onu, Antonio, per la giornata mondiale sull'...Mosca ha da subito tentato di dividere i nostri Paesi, a usare il gas come arma di. L'... per cui voglio ringraziare l'ONU, il Segretario Generalee la Turchia. Il nostro auspicio è ... Guterres, il ricatto nucleare deve finire, rischio Armageddon - Ultima Ora "L'era del ricatto nucleare deve finire, l'idea che un Paese possa combattere e vincere una guerra nucleare è folle". Lo ha detto il segretario generale Onu, Antonio Guterres, per la giornata mondiale ...Putin ha fatto il discorso rimandato ieri e ha parlato apertamente di escalation militare. «Abbiamo molte armi per replicare» ha detto rivolto all'Occidente. In attesa del discorso di Biden all'Assemb ...