Giorgia Meloni, una lunga corsa partita con l'1,96% (Di lunedì 26 settembre 2022) Ha iniziato come piccolo raggruppamento di reduci della destra poi, alle Europee del 2014 Fratelli D'Italia è salito dal 4% al 24% in cinque anni. La coerenza, con la scelta di stare sempre all'opposizione, è stata la chiave del successo della Meloni. Se diventerà presidentessa del Consiglio sarà la prima da undici anni a questa parte ad esserci arrivata dopo aver corso alle elezioni da leader di un partito

