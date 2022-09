Fratelli di Borsa, Tim s’impenna sul piano della rete unica (Di lunedì 26 settembre 2022) Giorgia Meloni è benzina sul titolo Tim. Il giorno dopo le elezioni che potrebbero aver sancito l’ingresso della prima donna premier a Palazzo Chigi, chi brilla a Piazza Affari è proprio l’ex Telecom, arrivata a guadagnare il 6% (il migliore del Ftse Mib) con già più di 100 milioni di titoli passati di mano. Ossigeno per un titolo decisamente troppo anemico, oggi a 19 centesimi ad azione, quando solo pochi mesi fa Kkr, il fondo americano già azionista di Fibercop (la società in cui è confluita la rete secondaria di Telecom), offriva 50 di centesimi per il 100% del gruppo telefonico. Non è chiaro cosa abbia innescato il rally a Piazza Affari, ma non sono in pochi a credere che dietro lo strappo del titolo ci sia lo zampino del famigerato piano Minerva, il cui principale sponsor è proprio il partito guidato da Meloni e uscito trionfante ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 settembre 2022) Giorgia Meloni è benzina sul titolo Tim. Il giorno dopo le elezioni che potrebbero aver sancito l’ingressoprima donna premier a Palazzo Chigi, chi brilla a Piazza Affari è proprio l’ex Telecom, arrivata a guadagnare il 6% (il migliore del Ftse Mib) con già più di 100 milioni di titoli passati di mano. Ossigeno per un titolo decisamente troppo anemico, oggi a 19 centesimi ad azione, quando solo pochi mesi fa Kkr, il fondo americano già azionista di Fibercop (la società in cui è confluita lasecondaria di Telecom), offriva 50 di centesimi per il 100% del gruppo telefonico. Non è chiaro cosa abbia innescato il rally a Piazza Affari, ma non sono in pochi a credere che dietro lo strappo del titolo ci sia lo zampino del famigeratoMinerva, il cui principale sponsor è proprio il partito guidato da Meloni e uscito trionfante ...

