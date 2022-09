Elezioni 2022 | Le Pen si congratula con Meloni e Salvini

(Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – ”Il popolo italiano ha deciso di prendere in mano il suo destino eleggendo un governo patriottico e sovranista”. Lo ha scritto su Twitter la leader del Rassemblement National Marine Le Pen. ”zioni a Giorgiae a Matteoper aver resistito alle minacce di un’Unione europea arrogante e anti democratica ottenendo questa grande vittoria”, ha aggiunto Le Pen. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - spatolaa : RT @ilpost: Cosa farà Enrico Letta? - marsalmarr : RT @fanpage: #ElezioniPolitiche2022 giornalisti allontanati dal seggio dove si dovrebbe recare Giorgia Meloni, che intanto compare su TikTo… -

Sapevano della rimonta e, forse, dopo i primi exit - poll si aspettavano anche qualcosa in più. Ma il 15% dei voti ai pentastellati pareva impossibile all'inizio di questa campagna elettorale. E, ...'Questa vittoria la voglio dedicare a tutte le persone che non ci sono più e che meritavano di vedere questa nottata'. Così Giorgia Meloni, commentando il risultato elettorale nella sede del comitato ...TREVISO - Inatteso. Così si potrebbe definire il risultato che Carlo Calenda e Matteo Renzi hanno portato a casa nei collegi trevigiani. Il partito ha raggiunto l'8,04% nel ...Nel collegio uninominale Lazio 2, con 1.093 sezioni scrutinate su 1.107 (98,7%), la candidata della coalizione di centrodestra per il Senato Lavinia ...