"Disastro in Italia. Dopo Mussolini...". Rula Jebreal furiosa per la vittoria della Meloni (Di lunedì 26 settembre 2022) La giornalista palestinese commenta con fastidio l'affermazione elettorale della Meloni: "Riporterà l'Italia all'autocrazia, sembra intenzionata a smentellare la Repubblica" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 settembre 2022) La giornalista palestinese commenta con fastidio l'affermazione elettorale: "Riporterà l'all'autocrazia, sembra intenzionata a smentellare la Repubblica"

