Digitale | nasce FairePay | l’Intelligenza Artificiale al servizio del credito

(Adnkronos) – Un nuovo strumento, pensato da un lato per supportare lo sviluppo delle Pmi italiane in ambito retail e dall'altro per aiutare i consumatori ad accedere in 48 ore a prestiti da 2.000 a 20.000 euro. Si tratta di FairePay, una innovativa soluzione al servizio del credito che permette agli utenti di rateizzare i propri pagamenti accedendo a un prestito personale e di farlo direttamente all'interno dei punti vendita convenzionati, grazie a un processo interamente Digitale che si basa su open banking e intelligenza Artificiale. FairePay è un prodotto di proprietà di faire.ai, fintech B2B nata nel 2020 e specializzata nell'automazione del credito al consumo che sfrutta l'open banking (Psd2) come fonte di dati e utilizza modelli di intelligenza

