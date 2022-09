Di Maio sotto l’1% e fuori dal parlamento

fattoquotidiano : Con Impegno Civico sotto il 3%, nessuna possibilità di tornare in Parlamento - fattoquotidiano : 1° Proiezione su dati reali SWG (11% di copertura): Di Maio sotto l'1% #elezionipolitiche2022 - dellorco85 : Di Maio fuori dal prossimo Parlamento e Impegno Civico sotto l'1%. #maratonamentana - principesso2 : RT @TerreImpervie: Pensa mettere al potere Crocchetto, la versione sotto steroidi di Di Maio ?? - _kuball_ : RT @TerreImpervie: Pensa mettere al potere Crocchetto, la versione sotto steroidi di Di Maio ?? -

Crolla Salvini, Pdil 20%, Dinon pervenuto. E Calenda non spacca Impossibile anche qualsiasi ipotesi di elezione per Dinei collegi plurinominali, proprio perché Impegno Civico è ......di un'uscita di scena definitiva dalla politica Il ministro degli Esteri Luigi Difuori dal Parlamento. A casa. Clamoroso. Il suo Impegno Civico si è addirittura fermato ben al didell'1% ...Giorgia Meloni ha vinto le elezioni. Fratelli d’Italia è il primo partito, con oltre il 26% delle preferenze (ore 2.53), e la Coalizione di Centrodestra con il 43.60% delle preferenze ha numeri e cart ...L'insostenibile leggerezza dei piccoli leader marginali, sia anti-sistema che moderati. Per loro non c'è spazio, né nel palazzo né nel paese ...