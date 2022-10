cronaca vera! - a pavia | un 48enne incensurato | decide di incendiare la macchina di un suo

(Di lunedì 26 settembre 2022) Da www.ilgiorno.it auto in fiamme Voleva vendicarsi di un suo debitore, che non gli aveva pagato quanto previsto per la cessione di un negozio. Così unpavese,, ha deciso di incendiargli ...

Fronte del Blog

Oltre cento giovani si sono riuniti sotto al ministero dell'Istruzione per la primamanifestazione studentesca dell'anno scolastico 2022 - 2023. "Ma quale rappresentanza, basta alternanza", si legge sullo striscione. Sui gradoni di viale Trastevere si sono presentati studenti di ...LECCE - Unae propria evasione da scuola. Ad aver tentato la fuga, in parte riuscita, sono stati però due bambini di soli tre anni, ritrovati poco dopo in un negozio che si trova sulla stessa via del plesso ... Il mistero della creatura di Kystym: che cos'era davvero | Cronaca Vera E' durato circa un'ora il primo round giudiziario nella vicenda legata alla separazione tra l'ex capitano della Roma, Francesco Totti e la conduttrice tv, Ilary Blasi. Un antipasto legato ad una istan ...13/10, ore 21:30 - FORTE MALTEMPO IN PUGLIA, ALLUVIONE IN SALENTO - Tra il tardo pomeriggio e le prime ore della serata, un intenso sistema temporalesco si è strutturato e approfondito sul mar Ionio, ...