Chi dà i soldi alla Juve? Da anni va in perdita (Di lunedì 26 settembre 2022) La Juve è una squadra che è sempre stata amata, ma come tutte le aziende ha bisogno di soldi che possano aiutarla in ogni momento. Non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che la Juventus in questi ultimi anni sta vivendo davvero un periodo di gravi ristrettezze economiche, per questo motivo si sta cercando sempre di più di trovare una serie di introiti. AdobeUna delle società italiane sicuramente più importanti non soltanto da un punto di vista sportivo, ma a tutti gli effetti anche da quello aziendale, è sicuramente la Juventus. La Vecchia Signora infatti in questi anni è sempre stata considerata come uno dei grandi fiori all’occhiello dell’economia internazionale, nonostante il Covid abbia sicuramente rallentato molto i suoi guadagni. Sono state davvero moltissime le complicanze in ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 26 settembre 2022) Laè una squadra che è sempre stata amata, ma come tutte le aziende ha bisogno diche possano aiutarla in ogni momento. Non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che lantus in questi ultimista vivendo davvero un periodo di gravi ristrettezze economiche, per questo motivo si sta cercando sempre di più di trovare una serie di introiti. AdobeUna delle società italiane sicuramente più importanti non soltanto da un punto di vista sportivo, ma a tutti gli effetti anche da quello aziendale, è sicuramente lantus. La Vecchia Signora infatti in questiè sempre stata considerata come uno dei grandi fiori all’occhiello dell’economia internazionale, nonostante il Covid abbia sicuramente rallentato molto i suoi guadagni. Sono state davvero moltissime le complicanze in ...

