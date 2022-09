Arriva una nuova truffa su WhatsApp, non rispondere a questo messaggio se non vuoi perdere tutto (Di lunedì 26 settembre 2022) Le truffe che hanno luogo su WhatsApp continuano a persistere, e pare che aumentani di intensità con il passare del tempo. Quasi niente sembra che le possa arrestare, soprattutto quando ad eseguirle sono dei verie propri esperti cybercriminali che da molto tempo conducono queste attività illecite, e che devono essere individuate al più presto. Ce ne sono di diverse purtroppo – Computermagazine.itLa diffusione della nuova truffa Purtroppo i tentativi di truffa sono all’ordine del giorno, e chiunque di noi potrebbe esserne coinvolto: i più comuni sono diffusi tramite sms, email o chiamate sospette, ma anche WhatsApp potrebbe essere coinvolto. D’altronde è già successo in passato e non sarebbe strano se accadesse ancora una volta, ragione per al quale ci aspettiamo di ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) Le truffe che hanno luogo sucontinuano a persistere, e pare che aumentani di intensità con il passare del tempo. Quasi niente sembra che le possa arrestare, sopratquando ad eseguirle sono dei verie propri esperti cybercriminali che da molto tempo conducono queste attività illecite, e che devono essere individuate al più presto. Ce ne sono di diverse purtroppo – Computermagazine.itLa diffusione dellaPurtroppo i tentativi disono all’ordine del giorno, e chiunque di noi potrebbe esserne coinvolto: i più comuni sono diffusi tramite sms, email o chiamate sospette, ma anchepotrebbe essere coinvolto. D’altronde è già successo in passato e non sarebbe strano se accadesse ancora una volta, ragione per al quale ci aspettiamo di ...

il_pucciarelli : «Abbiamo compiuto una grande rimonta. Siamo la terza forza politica, saremo una forza di opposizione coraggiosa, de… - il_cappellini : Per il Pd è una disfatta totale nei collegi tosco-emiliani: sconfitta in vista anche a Modena e Parma. Unica nota p… - ladyonorato : L’attacco alla nostra autonomia alimentare non arriva dalla Russia, ma dalle sanzioni europee. #hastatoputin è l’ul… - manuelamimosa : “A forza di rassicurare ci arriva una bastonata il giorno delle elezioni! Ho voglia di litigare con qualcuno!”… ciao Nanni, sempre lui. - notmariina : Già sono nera e mi arriva lo stronzo di turno 'E ma sei donna, dovresti essere contenta per la Meloni'. Essere donn… -