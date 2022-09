Anzio | deruba il bar di uno stabilimento balneare | 33enne in manette

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 26 settembre 2022)– Gli agenti del commissariato/Nettuno sono intervenuti presso unoin via Genova in quanto era stato segnalato un probabile furto in atto all’interno del bar. Gli agenti, giunti sul posto, hanno visto un cittadino straniero, che aveva divelto la protezione in ferro della finestra e stava cercando di entrare. Nel tentativo di fuggire, l’uomo, un cittadino dell’Algeria di 33 anni, ha spintonato i poliziotti che cercavano di bloccarlo e ha tentato di colpirli con uno scalpello in ferro e una volta atterrato e disarmato ha cercato di prendere un coccio di bottiglia in vetro senza riuscirci. Prima di essere fermato, l’uomo è riuscito a sottrarre e impossessarsi di numerose derrate alimentari confezionate, prelevate dagli scaffali del bar per un valore di 250 euro. Il proprietario del bar ha ...