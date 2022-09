Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 26 settembre 2022) Gli eventi datati 26Sabato 1° ottobre Napoli-Torino andrà in scena cinque giorni dopo il quarantesimo anniversario dall’esordio in Serie A di Giancarlo Corradini, che i partenopei acquistarono dal club granata nel 1988. Con la maglia del ‘Ciuccio’ ha conquistato una Coppa Uefa, uno scudetto e una Supercoppa Italiana. Rimasto in riva al Golfo fino a fine carriera (1994), nel massimo campionato ha disputato 320 gare (compreso uno spareggio) e totalizzato otto reti: due gol nel torneo del secondo tricolore napoletano, ma molto importanti, come quello che sancì la vittoria in rimonta sulla Fiorentina in quella domenica della famosa cavalcata di Roberto Baggio al San Paolo. In B ha indossato le casacche di Genoa e Ternana. E’ stato l’ultimo giocatore del Toro ad andare a segno nell’ultima partita ufficiale al Filadelfia (un trofeo estivo sotto l’egida Figc). E il ...