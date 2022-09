Umberto Chiariello attacca

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 25 settembre 2022) Ne ha un po per tutti, giornalista e opinionista di Canale 21 ha polemizzato contro le voci che hanno esaltato il mercato del Milan. "A Milano esaltano l'acquisto di Charles De Ketelaere, ma il belga cosa ha fatto, finora? Zero. Giacomo Raspadori ha segnato in coppa e in campionato. Il Cholito Giovanni Simeone è stato decisivo su ogni fronte. Victor Osimhen ha distrutto Virgil van Dijk, il più grande difensore del mondo, facendogli una faccia così per 45 minuti".ha poi aggiunto: "Io mi scaglio contro chi fa il solone di turno e critica anche Alex Meret, dicendo che Davide Marfella sia meglio, quando non ha giocato nemmeno in Serie B. Chi la pensa così, al massimo, ne capisce del portiere del suo palazzo". "I dubbi vanno coltivati, ma da qui a massacrare il presidente, la squadra e la società, ...