telodogratis : Ucciso ex deputato ucraino filorusso - BearziCinzia66 : RT @sweetlullaby0: I nazisti ucraini hanno appena bombardato l'albergo dei giornalisti a Kherson. Purtroppo, hanno ucciso il coraggioso A… - sweetlullaby0 : I nazisti ucraini hanno appena bombardato l'albergo dei giornalisti a Kherson. Purtroppo, hanno ucciso il coraggi… - Lamda04174428 : Gli ucraini hanno bombardato l'albergo dei giornalisti a Kherson. Hanno ucciso il coraggioso Alexey Valeryevich Zhu… - desire_caflisch : RT @Montecitorio: #23settembre 1916 - nasce #AldoMoro, giurista, fondatore DC e deputato costituente. Eletto alla Camera dalla I alla VII… -

Agenpress

... eurodeputata Pd e figlia del giudicedalla Mafia Rocco Chinnici: dopo l'alleanza ... segnare con una X il logo del partito del candidatoper poi scrivere il nome. Voto disgiunto ...Quindi è possibile, tecnicamente, esprimere una preferenza per unall'Ars e una preferenza ... Figlia di Rocco Chinnici, il magistrato creatore del pool antimafia di Palermonel luglio ... Ucraina. Ucciso nella sua abitazione Oleksiy Kovalyov, ex parlamentare pro-Zelensky passato a russi Il carico illecito e il veicolo sono stati sottoposti a sequestro probatorio. Il cinquantaduenne e il ventottenne sono accusati di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti ...Dagli atti dell'inchiesta spunta un'intercettazione che inchioderebbe il padre: in una telefonata ad un parente avrebbe detto di aver ucciso la figlia e di averlo fatto "per l'onore" ...