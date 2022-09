Seedorf duro: “Sistema in Italia è razzista, per questo non trovo squadra qui. Nessuna proposta” (Di domenica 25 settembre 2022) È un Clarence Seedorf deluso quello che ha parlato al Festival dello Sport di Trento. L’olandese non allena da anni e per quanto concerne le mancate occasioni lavorative in Italia, secondo l’ex... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 25 settembre 2022) È un Clarencedeluso quello che ha parlato al Festival dello Sport di Trento. L’olandese non allena da anni e per quanto concerne le mancate occasioni lavorative in, secondo l’ex...

