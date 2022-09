Riviera | la collezione spring summer 2023 di Crida

(Di domenica 25 settembre 2022) Rimini, Riccione, Cesena, Forlì ma anche Gabicce e Cattolica: dopo Liguria e Lombardia il viaggio dinel Made in Italy arriva in Emilia Romagna, la regione che ha ispirato la nuovaprimavera-estate, firmata da Daniela Palazzi e Cristina Parodi. L’arte dell’accoglienza, la simpatia, l’ottimismo e il buon cibo che caratterizzano questa terra si riflettono subito nella gamma vastissima di colori brillanti: rosa acceso, verde mela, giallo oro, bruciato ma anche azzurro e blu elettrico. Non può mancare il rosso del modello Maranello, un omaggio alla terra simbolo della velocità e dei motori. L’abito è sempre l’assoluto protagonista della stagione, nella versione lunga e midi e nella duplice versione di outfit adatto a un evento elegante, ma assolutamente portabile durante il giorno, cambiando gli accessori. La seta in ...

Il fashion system italiano appare ben sveglio e in ottima salute. Giovedì a Milano romance in Riviera da Max Mara, minimalismo grandioso da Prada, un'orchestra da MM6, un'enorme ovazione per Re Giorgi ...