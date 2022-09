Reddito di cittadinanza, analisi e riflessioni su uno strumento di cui non possiamo fare a meno (Di domenica 25 settembre 2022) Anche durante la campagna elettorale il Reddito di cittadinanza (RdC) continua ad essere oggetto di viva attenzione, come se i problemi che ci attendono dipendessero tutti dalla sua esistenza o dalla sua cancellazione. Voglio, quindi, provare a dedicare alcune riflessioni sullo strumento e sulle polemiche elettorali che lo coinvolgono per verificare quanto, sulla base di dati reali, queste siano fondate. Chi è a favore e chi è contro il RdC? Vorrei partire dalla constatazione che, cercando di individuare i partiti a favore e quelli contro il RdC, lo scontro dialettico finisce con un risultato di 7 a 3 per i favorevoli (Azione-Italia Viva/Pd/ M5S/Unione Popolare/Verdi e Sinistra/+Europa/Italexit) sugli sfavorevoli (FdI/Lega/Fi). È vero che all’interno della “squadra” dei favorevoli si trovano alcune posizioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Anche durante la campagna elettorale ildi(RdC) continua ad essere oggetto di viva attenzione, come se i problemi che ci attendono dipendessero tutti dalla sua esistenza o dalla sua cancellazione. Voglio, quindi, provare a dedicare alcunesulloe sulle polemiche elettorali che lo coinvolgono per verificare quanto, sulla base di dati reali, queste siano fondate. Chi è a favore e chi è contro il RdC? Vorrei partire dalla constatazione che, cercando di individuare i partiti a favore e quelli contro il RdC, lo scontro dialettico finisce con un risultato di 7 a 3 per i favorevoli (Azione-Italia Viva/Pd/ M5S/Unione Popolare/Verdi e Sinistra/+Europa/Italexit) sugli sfavorevoli (FdI/Lega/Fi). È vero che all’interno della “squadra” dei favorevoli si trovano alcune posizioni ...

