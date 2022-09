Recuperati i corpi di due alpinisti dispersi sul Gran Sasso

(Di domenica 25 settembre 2022) AGI - Sono statida parte del Soccorso alpino e speleologico abruzzese idi dueprecipitati sul. Si tratta di due uomini, uno di 55 anni di Roma e uno di 42 anni di Sansepolcro, in provincia di Arezzo. Il loro recupero è stato particolarmente complesso a causa del luogo impervio e del maltempo, le forti raffiche di vento e la pioggia incessante hanno reso molto difficili le operazioni, ma nel pomeriggio di domenica i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico sono riusciti a recuperare le due salme, trasportate a bordo dell'elisoccorso decollato dall'aeroporto di Pescara. I dueieri mattina avevano raggiunto l'Abruzzo per un'arrampicata sul, attraverso la Viaca ...

Gran Sasso, recuperati i corpi di due alpinisti deceduti

Sono stati recuperati dal Soccorso alpino e speleologico abruzzese i corpi dei due uomini morti in un incidente sul Gran Sasso, ai pilastri di Pizzo Intermesoli. Una delle vittime aveva 55 anni. Poco fa - verso le 17,30 - sono stati recuperati, le operazioni del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese sono state ostacolate e rese difficili del maltempo, le condizioni meteo sono in peggioramento. Sulmona, 25 settembre - Sono stati recuperati pochi minuti fa da parte del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese i corpi di due alpinisti precipitati sul Gran Sasso. Si tratta di due uomini, uno di 55 anni di Roma e uno di 42 anni di Sansepolcro.