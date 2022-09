Raspadori e Simeone si mettono in evidenza – “Osimhen non serve più?” La risposta di Gazzetta (Di domenica 25 settembre 2022) Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone si stanno mettendo in mostra con il Napoli e non stanno facendo sentire l’assenza di Victor Osimhen. Il giocatore nigeriano si sta riprendendo per un infortunio, ma Osimhen sicuramente non giocherà con il Torino. Spalletti può dormire sonni tranquilli, anche perché il Raspadori visto con l’Italia dà sicurezza, così Simeone. A questo punto Gazzetta si chiede: “Allora Osimhen non serve più? Tutt’altro, perché anche a confronto dei dati con gli altri due che hanno preso il ruolo da centravanti, ci rendiamo conto che nessuno tira quanto il centravanti africano“. Poi aggiunge: “Fortissimo di testa e soprattutto, come scrivevamo a proposito del Liverpool, Victor con i suoi strappi in ... Leggi su napolipiu (Di domenica 25 settembre 2022) Giacomoe Giovannisi stanno mettendo in mostra con il Napoli e non stanno facendo sentire l’assenza di Victor. Il giocatore nigeriano si sta riprendendo per un infortunio, masicuramente non giocherà con il Torino. Spalletti può dormire sonni tranquilli, anche perché ilvisto con l’Italia dà sicurezza, così. A questo puntosi chiede: “Alloranon? Tutt’altro, perché anche a confronto dei dati con gli altri due che hanno preso il ruolo da centravanti, ci rendiamo conto che nessuno tira quanto il centravanti africano“. Poi aggiunge: “Fortissimo di testa e soprattutto, come scrivevamo a proposito del Liverpool, Victor con i suoi strappi in ...

