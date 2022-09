Ranocchia | «Spalletti affrontò un tifoso che mi insultava | fu la prima volta che qualcuno mi difese»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 25 settembre 2022) Andrea. La Gazzetta intervista l’ex difensore del Monza che ha rescisso il contratto perché ha deciso di lasciare il calcio. Cosa le ha detto Galliani? «Gli ho spiegato come mi sentivo e che non volevo prendere in giro me stesso, ma anche chimi aveva dato fiducia. Lui è rimasto sorpreso, però ha capito e rispettato la mia decisione. Non certo perché rinunciavo ai soldi, di cui non voglio parlare anche per rispetto verso chi fatica ad arrivare a fine mese». Dopo l’annuncio, l’hanno chiamata in tanti? «Ho ricevuto messaggi e telefonate da gente comune, da tutti i compagni, dagli avversari e dagli allenatori, anche quelli che non ho mai avuto. Ma in questi giorni mi sono davvero isolato. Stamattina (ieri, ndr.) mi ha chiamato Conte. Gli risponderò presto, come agli altri». Perché ha deciso di lasciare il calcio malgrado un contratto fino al 2024? «Non c’è stato ...