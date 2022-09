Negozi e pagamenti elettronici, 2.500 devono ancora adeguarsi (Di domenica 25 settembre 2022) Senza Pos. È la stima di Ascom dopo che a luglio è scattato l’obbligo. Molti si stanno mettendo in regola. Fusini: «In ritardo rispetto all’Europa». Leggi su ecodibergamo (Di domenica 25 settembre 2022) Senza Pos. È la stima di Ascom dopo che a luglio è scattato l’obbligo. Molti si stanno mettendo in regola. Fusini: «In ritardo rispetto all’Europa».

webecodibergamo : È la stima di Ascom dopo che a luglio è scattato l’obbligo. Molti si stanno mettendo in regola - qn_lanazione : Pagamenti con il Pos rifiutati o maggiorati di prezzo, via alle multe. A #Lucca sanzionati dieci negozi - infoiteconomia : Rifiutano pagamenti col bancomat, segnalati 20 negozi - CMelegnano : RT @Barbieri1Marco: A Milano quasi la metà dei pagamenti che si effettuano in negozi, ristoranti e presso qualsiasi altro esercizio commerc… - paoloassoli : @Cassand32629731 @moxipa68 In verità , a difesa di baristi ristoratori e piccoli negozi vari, c’è il fatto che in I… -