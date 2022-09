Maltempo, Arno minaccioso a Firenze: in una notte torna fiume dopo mesi di siccita' (Di domenica 25 settembre 2022) L'ondata di Maltempo in Toscana ha trasformato in una notte anche il fiume Arno, che nel suo attraversamento a Firenze ha aumentato la portata d'acqua in poche ore, da modesto corso d'acqua ristretto ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 settembre 2022) L'ondata diin Toscana ha trasformato in unaanche il, che nel suo attraversamento aha aumentato la portata d'acqua in poche ore, da modesto corso d'acqua ristretto ...

