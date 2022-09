Lorenzo Sonego in finale all’Atp 250 Metz 2022: nuova classifica e montepremi (Di domenica 25 settembre 2022) Lorenzo Sonego è tornato a splendere nel torneo Atp 250 di Metz, dove ha superato Hubert Hurkacz in due set, conquistando così la finale. E’ la prima all’interno di una stagione piuttosto travagliata per l’azzurro, che domani andrà a caccia del terzo titolo della carriera dopo quelli di Antalya e Cagliari. Ma con questa vittoria “Sonny” porta a casa già 150 punti e €47,430 di montepremi. Punti che gli permetteranno di guadagnare ben tredici posizioni in classifica, tornando al n°52 del ranking. Ma la settimana non è ancora terminata qui. La finale ne mette in palio ulteriori 130. TABELLONE montepremi SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022)è tornato a splendere nel torneo Atp 250 di, dove ha superato Hubert Hurkacz in due set, conquistando così la. E’ la prima all’interno di una stagione piuttosto travagliata per l’azzurro, che domani andrà a caccia del terzo titolo della carriera dopo quelli di Antalya e Cagliari. Ma con questa vittoria “Sonny” porta a casa già 150 punti e €47,430 di. Punti che gli permetteranno di guadagnare ben tredici posizioni in, tornando al n°52 del ranking. Ma la settimana non è ancora terminata qui. Lane mette in palio ulteriori 130. TABELLONESportFace.

