La deportazione che non si voleva sentire dal secondo conflitto mondiale (Di domenica 25 settembre 2022) La guerra tra Russia e Ucraina imperversa e i notiziari danno sempre notizie meno confortanti. Adesso si parlaa di deportazioni da parte dei Russi di Ucraini in luoghi della Siberia o dell'est della Russia tra cui molti bambini che pertanto vengono strappati dai loro genitori. Una cosa che non si può sentire per la sua crudeltà: l'Ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante permanente al Palazzo di Vetro dell'Onu, al riguardo sentenzia: "L'aggressione russa all'Ucraina è una palese violazione del diritto internazionale, ma il sistema di filtraggio dei civili ucraini è una violazione dello 'ius in bello' così profonda come non abbiamo assistito in Europa dalla Seconda Guerra mondiale ". L'Ambasciatore italiano all'Onu ha lanciato così un monito alla Russia per il rientro dei cittadini ucraini deportati, continuando: "E' fondamentale ribadire il ...

