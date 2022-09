Gullit: «Lo scudetto al Milan? No, il mio favorito è il Napoli» (Di domenica 25 settembre 2022) Ruud Gullit alla Gazzetta dice che il Napoli è la sua squadra favorita per lo scudetto. Il Milan è favorito per il bis in A? «Il mio favorito per adesso è il Napoli: gioca in modo fantastico. È una squadra organizzata, ma lascia esprimere pure la fantasia individuale. Però anche il Milan è su quel livello. La Juve è in crisi, vediamo se la risolverà in tempi brevi. L’Inter ha ampi margini di crescita. Occhio anche a Roma e Atalanta». Si aspettava un Maldini così bravo nel ruolo di dirigente? «No, per me è stata una sorpresa. Aveva lasciato la società con un po’ di dispiacere, poi è rientrato e ha fatto benissimo. D’altronde Paolo sa come comportarsi, ha competenza. E per un giocatore sapere che lo vuole Maldini fa tanta differenza: anzi, cambia ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 settembre 2022) Ruudalla Gazzetta dice che ilè la sua squadra favorita per lo. Ilper il bis in A? «Il mioper adesso è il: gioca in modo fantastico. È una squadra organizzata, ma lascia esprimere pure la fantasia individuale. Però anche ilè su quel livello. La Juve è in crisi, vediamo se la risolverà in tempi brevi. L’Inter ha ampi margini di crescita. Occhio anche a Roma e Atalanta». Si aspettava un Maldini così bravo nel ruolo di dirigente? «No, per me è stata una sorpresa. Aveva lasciato la società con un po’ di dispiacere, poi è rientrato e ha fatto benissimo. D’altronde Paolo sa come comportarsi, ha competenza. E per un giocatore sapere che lo vuole Maldini fa tanta differenza: anzi, cambia ...

