Eurofighter, decollo immediato per due caccia: intercettato aereo che aveva perso contatto (Di domenica 25 settembre 2022) I due cacccia dell'Aeronautica miilitare hanno effettuato uno scramble dopo l'allerta lanciato dal Combined Air Operations Centre di Torrejon. Diversi gli inteventi dei nostri top gun nell'ultima ...

