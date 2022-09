“Esci da questo studio!”. Tu sì que Vales, attimi di tensione tra il concorrente e Sabrina Ferilli (Di domenica 25 settembre 2022) attimi di tensione a Tu si quei Vales con Fabio. Durante la serata ha fatto il suo ingresso l’attore teatrale, che ha proposto tra lo stupore di tutti, il celebre monologo “La tirata del naso” tratto da Cyrano de Bergerac. A questo punto Fabio, con l’aiuto di Gerry Scotti, inizia il suo bel monologo ma viene interrotto dall’entrata in studio di Giovannino. Il disturbatore seriale che per tutta la scorsa stagione ha preso di mira Sabrina Ferilli, sembra voler sabotare a ogni costo. “Mi ha chiamato Sabrina”, dice a tutti e anche all’attore di teatro. Naturalmente Fabio si ferma e non la prende benissimo, anzi. “Non me guardi a me, io non c’entro proprio. Non lo guardo nemmeno…”, si difende Sabrina Ferilli. L’attore però non ci sta e ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 25 settembre 2022)dia Tu si queicon Fabio. Durante la serata ha fatto il suo ingresso l’attore teatrale, che ha proposto tra lo stupore di tutti, il celebre monologo “La tirata del naso” tratto da Cyrano de Bergerac. Apunto Fabio, con l’aiuto di Gerry Scotti, inizia il suo bel monologo ma viene interrotto dall’entrata in studio di Giovannino. Il disturbatore seriale che per tutta la scorsa stagione ha preso di mira, sembra voler sabotare a ogni costo. “Mi ha chiamato”, dice a tutti e anche all’attore di teatro. Naturalmente Fabio si ferma e non la prende benissimo, anzi. “Non me guardi a me, io non c’entro proprio. Non lo guardo nemmeno…”, si difende. L’attore però non ci sta e ...

