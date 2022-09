Direttore | perché è così contento? | Conte da Mentana | il gelo in diretta | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 settembre 2022) Dall'ultimo comizio all'ultima umiliazione, per Giuseppeil passo è breve. Va detto con onestà: se il Movimento 5 Stelle raccoglierà alle urne un risultato ben superiore a quello che gli era accreditato subito dopo la crisi di governo, a luglio, gran parte del merito andrà al suo leader. Avvocato, premier per tutte le stagioni, quindi improbabile capopopolo all'opposizione e piazzista volante in ogni talk tv possibile e immaginabile nell'ultimo mese, con una particolare predilazione per i salotti di La7. Ultimo ad ospitarlo è stato ildel TgLa7 Enricoa L'Ultima parola, lo speciale elettorale del venerdì sera.è frizzantino: “Abbiamo studiato questa riforma, gliela dico qui in anteprima”, annuncia con malcelato orgoglio riguardo al programma di aiuti alle famiglie studiato ...