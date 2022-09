Con i social network non ha più senso parlare di silenzio elettorale (Di domenica 25 settembre 2022) C’è una legge, in Italia, che – come tante, troppe altre – non è riuscita a cambiare pelle, nonostante l’evolversi del tempo. Questa legge è la legge 212 del 1956 – guardate bene all’anno in cui è stata promulgata -, che disciplina la propaganda elettorale. All’articolo 9 si legge: «Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, la nuova affissione di stampati, giornali murali e altri manifesti di propaganda». Ora, al di là delle sanzioni previste per la violazione del silenzio elettorale che – tra l’altro – non sono nemmeno particolarmente onerose, notiamo immediatamente l’assenza di diverse cose. Ci sono i giornali murali e i manifesti (che in questa campagna elettorale 2022 sono stati utilizzati davvero ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 25 settembre 2022) C’è una legge, in Italia, che – come tante, troppe altre – non è riuscita a cambiare pelle, nonostante l’evolversi del tempo. Questa legge è la legge 212 del 1956 – guardate bene all’anno in cui è stata promulgata -, che disciplina la propaganda. All’articolo 9 si legge: «Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propagandadiretta o indiretta, la nuova affissione di stampati, giornali murali e altri manifesti di propaganda». Ora, al di là delle sanzioni previste per la violazione delche – tra l’altro – non sono nemmeno particolarmente onerose, notiamo immediatamente l’assenza di diverse cose. Ci sono i giornali murali e i manifesti (che in questa campagna2022 sono stati utilizzati davvero ...

