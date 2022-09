Civitavecchia, alberi cadono sulla linea elettrica: disagi in zona nord (Di domenica 25 settembre 2022) Civitavecchia – Acea Ato 2 rende noto di aver ricevuto comunicazione da parte del “Consorzio Acquedotto Medio Tirreno” con Prot. 503 del 24/09/2022 di un improvviso guasto alla linea elettrica dell’Enel e questo comporterà una importante riduzione della portata addotta all’impianto Filtri Aurelia. In particolare, a causa del maltempo, alcuni alberi sono caduti sulla linea elettrica che alimenta le pompe alle sorgenti di Cavuiole a Grotte di Castro. Nelle prossime ore potrebbero quindi verificarsi abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua nelle zone: Borgata Aurelia, Via Aurelia nord, zona la Scaglia, zona Pantano e Sant’Agostino, zona Industriale: Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La Rosa, ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 25 settembre 2022)– Acea Ato 2 rende noto di aver ricevuto comunicazione da parte del “Consorzio Acquedotto Medio Tirreno” con Prot. 503 del 24/09/2022 di un improvviso guasto alladell’Enel e questo comporterà una importante riduzione della portata addotta all’impianto Filtri Aurelia. In particolare, a causa del maltempo, alcunisono cadutiche alimenta le pompe alle sorgenti di Cavuiole a Grotte di Castro. Nelle prossime ore potrebbero quindi verificarsi abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua nelle zone: Borgata Aurelia, Via Aureliala Scaglia,Pantano e Sant’Agostino,Industriale: Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La Rosa, ...

