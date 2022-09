Ciclismo, Mondiali 2022, Pascal Eenkhoorn: “Non so cosa sia successo a Van der Poel, è una situazione di m***a” (Di domenica 25 settembre 2022) Una giornata surreale quella vissuta dalla nazionale dei Paesi Bassi ai Campionati del Mondo di Wollongong 2022. Partiti con grandissime ambizioni legate alla presenza di Mathieu Van der Poel, si sono trovati ben presto orfani del proprio capitano, ritiratosi dopo soli 20 km. Il motivo dell’abbandono è legato a quanto accaduto durante la notte che ha preceduto la gara; le notizie dall’Australia riportano che il neerlandese abbia confrontato fisicamente un adolescente che, bussando alla porta della sua camera d’albero in piena notte, gli avesse impedito di dormire. Denunciato dai genitori di quest’ultimo, Van der Poel è stato fermato dalla polizia e rilasciato solo alle 4.00 di notte. Alla fine l’unica carta per la formazione oranje è stata quella giocata da Pascal Eenkhoorn, trovatosi nell’attacco ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) Una giornata surreale quella vissuta dalla nazionale dei Paesi Bassi ai Campionati del Mondo di Wollongong. Partiti con grandissime ambizioni legate alla presenza di Mathieu Van der, si sono trovati ben presto orfani del proprio capitano, ritiratosi dopo soli 20 km. Il motivo dell’abbandono è legato a quanto accaduto durante la notte che ha preceduto la gara; le notizie dall’Australia riportano che il neerlandese abbia confrontato fisicamente un adolescente che, bussando alla porta della sua camera d’albero in piena notte, gli avesse impedito di dormire. Denunciato dai genitori di quest’ultimo, Van derè stato fermato dalla polizia e rilasciato solo alle 4.00 di notte. Alla fine l’unica carta per la formazione oranje è stata quella giocata da, trovatosi nell’attacco ...

Eurosport_IT : Mathieu van der Poel lascia il mondiale dopo 30km. Cos’è successo nella notte? Quetsa è la versione del neerlandese… - Eurosport_IT : ?? ??????????????????: van der Poel si ritira ?? Prelevato dalla Polizia per aver litigato con dei bambini che lo hanno infas… - Eurosport_IT : Il DS di Matheiu van der Poel commenta quato successo a Wollongong: 'Ha spinto i bambini? Io non c'ero, ma non ries… - qnazionale : Mondiali di ciclismo 2022, la gioia di Evenepoel: 'Stagione da incorniciare' - newsfresche : RT @OA_Sport: Matteo Trentin è il migliore degli azzurri al Mondiale con il suo quinto posto, ma non nasconde il rammarico -