Camilla, ecco perché la regina consorte è soprannominata “Lady Gaga” dai nipoti (Di domenica 25 settembre 2022) A corte, la regina consorte Camilla Parker Bowles ha un soprannome singolare: ‘Lady Gaga’. È l’appellativo dato dai nipotini alla nonna acquisita, sposata con Re Carlo III da 17 anni. Il principe George è stato il primo a trasformare ‘Grandma” in ‘Gaga’ e, da allora, anche la sorella Charlotte e il fratello Louise chiamano così Camilla. D’altronde, anche Elisabetta II aveva il suo nomignolo: ‘Gan Gan’. “Per loro sono Gaga: niente a che vedere con la cantante, naturalmente. In realtà non so se mi chiamano così perché pensano davvero che io sia un po’ matta (Gaga in inglese, ndr), ma mi piace tanto: lo trovo divertente, soprattutto molto dolce”, ha dichiarato la regina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) A corte, laParker Bowles ha un soprannome singolare: ‘’. È l’appellativo dato daini alla nonna acquisita, sposata con Re Carlo III da 17 anni. Il principe George è stato il primo a trasformare ‘Grandma” in ‘’ e, da allora, anche la sorella Charlotte e il fratello Louise chiamano così. D’altronde, anche Elisabetta II aveva il suo nomignolo: ‘Gan Gan’. “Per loro sono: niente a che vedere con la cantante, naturalmente. In realtà non so se mi chiamano cosìpensano davvero che io sia un po’ matta (in inglese, ndr), ma mi piace tanto: lo trovo divertente, soprattutto molto dolce”, ha dichiarato la...

