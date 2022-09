Cagliari, Liverani ricorda la moglie: «Una storia bellissima con lei» (Di domenica 25 settembre 2022) Fabio Liverani, tecnico del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla moglie Federica, da poco scomparsa per malattia Fabio Liverani, tecnico del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere della Sera. FEDERICA – «Dire oggi che la mia ex era una donna dolce e di grande carattere può dare l’impressione del solito cliché: parlar bene di chi non c’è più. Le assicuro, invece, che Federica era proprio così. L’ho conosciuta ragazzina, aveva 13 anni, ed è stata una storia bella, bellissima. Anche quando tra di noi le cose hanno cominciato a non funzionare più». CONTINUA SU CagliariNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 settembre 2022) Fabio, tecnico del, ha rilasciato alcune dichiarazioni sullaFederica, da poco scomparsa per malattia Fabio, tecnico del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere della Sera. FEDERICA – «Dire oggi che la mia ex era una donna dolce e di grande carattere può dare l’impressione del solito cliché: parlar bene di chi non c’è più. Le assicuro, invece, che Federica era proprio così. L’ho conosciuta ragazzina, aveva 13 anni, ed è stata unabella,. Anche quando tra di noi le cose hanno cominciato a non funzionare più». CONTINUA SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

