ATP Metz, Lorenzo Sonego in finale: clamoroso epilogo (Di domenica 25 settembre 2022) . Il tennista italiano ha sfidato il kazako Bublik terminando una settimana decisamente intensa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Moselle Open (@moselleopen) PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non è stata una settimana normale per il tennista italiano Lorenzo Sonego, arrivato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 25 settembre 2022) . Il tennista italiano ha sfidato il kazako Bublik terminando una settimana decisamente intensa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Moselle Open (@moselleopen) PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non è stata una settimana normale per il tennista italiano, arrivato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

FiorinoLuca : Antalya 2019 ?? Cagliari 2021 ???? Metz 2022 ?????? Lorenzo #Sonego ha vinto tre titoli ATP su tre superfici differenti… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Atp 250 #Metz, Sonego trionfa in finale L'azzurro vince 7-6, 6-2 contro #Bublik ?? IPA/Fotogramma… - SuperTennisTv : GRANDE LORENZO ?????? A Metz Lorenzo #Sonego supera Bublik per 7-6 6-2 e mette in bacheca il suo 3° titolo #ATP, il 1… - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS Atp 250 #Metz, Sonego trionfa in finale L'azzurro vince 7-6, 6-2 contro #Bublik ?? IPA/Fotogramma #SkySport… - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: Antalya 2019 ?? Cagliari 2021 ???? Metz 2022 ?????? Lorenzo #Sonego ha vinto tre titoli ATP su tre superfici differenti @Mos… -