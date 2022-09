Al seggio in abito da sposi, prima il sì in chiesa poi subito a votare (Di domenica 25 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMontoro (AV) – Nel giorno più importante della loro vita, Gaetano e Valentina, da buoni cittadini si sono recati alle urne per esprimere la loro preferenza per le Elezioni Politiche 2022. E’ quanto accaduto a Piazza di Pandola, frazione di Montoro in provincia di Avellino. Durante il corteo gli sposi si recano al seggio elettorale di Via Pietro Ascolese per esercitare il diritto di voto. In un giorno importante adempiono ai doveri di cittadini. Elezioni Politiche, l’affluenza alle 19: crolla il dato rispetto al 2018 L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMontoro (AV) – Nel giorno più importante della loro vita, Gaetano e Valentina, da buoni cittadini si sono recati alle urne per esprimere la loro preferenza per le Elezioni Politiche 2022. E’ quanto accaduto a Piazza di Pandola, frazione di Montoro in provincia di Avellino. Durante il corteo glisi recano alelettorale di Via Pietro Ascolese per esercitare il diritto di voto. In un giorno importante adempiono ai doveri di cittadini. Elezioni Politiche, l’affluenza alle 19: crolla il dato rispetto al 2018 L'articolo proviene da Ante24.it.

7b122258cacd4d9 : @lorepregliasco Io abito in un piccolo paese della campagna fiorentina, una coda come oggi non l'avevo mai trovata al seggio - mattiamattiaaa : RT @AlessandroPipi4: Nel mio seggio file mai viste dal 2008, ovvero da quando abito a Roma. ?? - lupazzottu : RT @AlessandroPipi4: Nel mio seggio file mai viste dal 2008, ovvero da quando abito a Roma. ?? - Giancar70336148 : RT @AlessandroPipi4: Nel mio seggio file mai viste dal 2008, ovvero da quando abito a Roma. ?? - AntaniCardani : Votato. C’era molta gente al seggio. E non abito in una grande città, anzi. -