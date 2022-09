Zeman: «La gente vuole vedere i gol, non gli 0-0» (Di sabato 24 settembre 2022) Le parole di Zdenek Zeman durante il Festival dello Sport a Trento: «Io ho sempre creduto che se fai sport non hai bisogno di farmaci» Zdenek Zeman è intervenuto durante il Festival dello Sport a Trento. Di seguito le sue parole. FARMACI – «Abuso di farmaci? Tutti sapevano quello che stava succedendo quando dissi che volevo un calcio fuori dalle farmacie e dagli uffici finanziari. Infatti io ho sempre creduto che se fai sport non hai bisogno di farmaci, quelli li dai ai malati». STADI – «Ho sempre pensato che servirebbero stadi più grandi, per portare più gente possibile a vedere il calcio. Ma non è compito nostro pensare a come tenere al proprio posto chi non ci sa stare. Si tratta di un problema che dovrebbero affrontare altri». 0-0 – «La gente va allo stadio per vedere i ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 settembre 2022) Le parole di Zdenekdurante il Festival dello Sport a Trento: «Io ho sempre creduto che se fai sport non hai bisogno di farmaci» Zdenekè intervenuto durante il Festival dello Sport a Trento. Di seguito le sue parole. FARMACI – «Abuso di farmaci? Tutti sapevano quello che stava succedendo quando dissi che volevo un calcio fuori dalle farmacie e dagli uffici finanziari. Infatti io ho sempre creduto che se fai sport non hai bisogno di farmaci, quelli li dai ai malati». STADI – «Ho sempre pensato che servirebbero stadi più grandi, per portare piùpossibile ail calcio. Ma non è compito nostro pensare a come tenere al proprio posto chi non ci sa stare. Si tratta di un problema che dovrebbero affrontare altri». 0-0 – «Lava allo stadio peri ...

gazzettaparma : Zeman: 'A Parma abbiamo fatto grandi cose. I parmigiani mi amano? Piaccio più alla gente che ai dirigenti' - Video - PaolaRgnm : RT @sportface2016: Zdenek #Zeman a ruota libera: 'Se fai sport non hai bisogno di farmaci. La gente vuole i gol, non gli 0-0' - sportface2016 : Zdenek #Zeman a ruota libera: 'Se fai sport non hai bisogno di farmaci. La gente vuole i gol, non gli 0-0' - giomo2 : RT @saverio_64: Gente che straparla France…BIELSA LO ZEMAN ARGENTINO….MA fatela finita …. - saverio_64 : Gente che straparla France…BIELSA LO ZEMAN ARGENTINO….MA fatela finita …. -