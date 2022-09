Udinese, Deulofeu: “Inter, Milan e Napoli si contenderanno lo Scudetto. Juventus ha qualcosa in meno” (Di sabato 24 settembre 2022) L’attaccante dell’Udinese, Gerard Deulofeu, è stato lungamente Intervistato da Tuttosport. Ecco qui un estratto delle sue parole: “L’Inter è una grande squadra e se perde una partita si inizia a parlare di crisi. La stagione è appena iniziata: è vero che hanno perso quattro partite però, prima di affrontarli, ho analizzato a fondo le loro gare. Hanno qualche punto debole ma l’Inter resta una squadra forte che, con Milan e Napoli, sarà lì per vincere lo Scudetto. La Juventus? Saranno lì anche loro, ma le altre tre hanno qualcosa in più per il momento”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) L’attaccante dell’, Gerard, è stato lungamentevistato da Tuttosport. Ecco qui un estratto delle sue parole: “L’è una grande squadra e se perde una partita si inizia a parlare di crisi. La stagione è appena iniziata: è vero che hanno perso quattro partite però, prima di affrontarli, ho analizzato a fondo le loro gare. Hanno qualche punto debole ma l’resta una squadra forte che, con, sarà lì per vincere lo. La? Saranno lì anche loro, ma le altre tre hannoin più per il momento”. SportFace.

