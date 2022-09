Star Wars: James Earl Jones non tornerà a doppiare Darth Vader (Di sabato 24 settembre 2022) Il leggendario James Earl Jones si ritira: il doppiatore non sarà più la voce di Darth Vader nei progetti della saga di Star Wars. Il leggendario attore di Star Wars, James Earl Jones, ha annunciato il suo ritiro: non sarà più la voce di Darth Vader. Il vincitore dell'Oscar ha debuttato per la prima volta come l'iconico cattivo della saga stellare nel film originale del 1977 fornendo poi la maggior parte delle esibizioni vocali successive per il padre di Luke Skywalker sia sul grande che sul piccolo schermo. Nonostante il suo addio, James Earl Jones, ha firmato e ceduto i diritti sulla voce di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 24 settembre 2022) Il leggendariosi ritira: il doppiatore non sarà più la voce dinei progetti della saga di. Il leggendario attore di, ha annunciato il suo ritiro: non sarà più la voce di. Il vincitore dell'Oscar ha debuttato per la prima volta come l'iconico cattivo della saga stellare nel film originale del 1977 fornendo poi la maggior parte delle esibizioni vocali successive per il padre di Luke Skywalker sia sul grande che sul piccolo schermo. Nonostante il suo addio,, ha firmato e ceduto i diritti sulla voce di ...

