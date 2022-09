Sonego-Hurkacz, semifinale ATP Metz 2022: programma, orario, tv, streaming (Di sabato 24 settembre 2022) Lorenzo Sonego cerca la prima finale di un 2022 che, fino a questo momento, di soddisfazioni gliene aveva date veramente poche. Al suo cospetto c’è il polacco Hubert Hurkacz, seconda testa di serie e in cerca di punti abbastanza pesanti in chiave ATP Finals. Sebbene l’ATP indichi un conteggio di 2-1 nei precedenti, il torinese è in realtà avanti per 3-2 contando anche due precedenti Challenger a Shenzhen (vinto da Hurkacz) e a Genova (vinto da Sonego), entrambi nel 2018. Per il resto, azzurro vittorioso sulla terra di Budapest nel 2018 e sul veloce di Vienna nel 2020 (il torneo nel quale, per capirci, sconfisse poi Novak Djokovic). In mezzo la vittoria di Auckland a inizio 2020. Non, dunque, una sfida scontata, ma un confronto tutto da osservare per scoprirne le molte pieghe. Chi vince sfiderà in ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) Lorenzocerca la prima finale di unche, fino a questo momento, di soddisfazioni gliene aveva date veramente poche. Al suo cospetto c’è il polacco Hubert, seconda testa di serie e in cerca di punti abbastanza pesanti in chiave ATP Finals. Sebbene l’ATP indichi un conteggio di 2-1 nei precedenti, il torinese è in realtà avanti per 3-2 contando anche due precedenti Challenger a Shenzhen (vinto da) e a Genova (vinto da), entrambi nel 2018. Per il resto, azzurro vittorioso sulla terra di Budapest nel 2018 e sul veloce di Vienna nel 2020 (il torneo nel quale, per capirci, sconfisse poi Novak Djokovic). In mezzo la vittoria di Auckland a inizio 2020. Non, dunque, una sfida scontata, ma un confronto tutto da osservare per scoprirne le molte pieghe. Chi vince sfiderà in ...

