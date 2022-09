Napoli, Di Marzio: “Interesse per Kim dall’Inghilterra” (Di sabato 24 settembre 2022) Napoli KIM- Il Napoli è tornato ad allenarsi a Castelvolturno, dopo la vittoria contro il Milan per 2-1, di domenica scorsa. Le squadre di Serie A sono ritornate ad allenarsi dopo la sosta per le nazionali, ancora molti giocatori si ritrovano in ritiro. I giocatori del Napoli, soprattutto Osimhen sono ritornati a CastelVolturno per recuperare dall’infortunio. Da Coverciano è ritornato Matteo Politano che, nell’infortunio rimediato a Milano, sarà out per 1 mese e mezzo. Si parla, però, ancora di mercato e Kim Min-Jae è uno dei primissimi obiettivi in Premier League. Il Manchester United, ha messo nella lista il difensore Azzurro, reduce da un inizio di stagione davvero esaltante. Nelle ultime ore però, come riporta Di Marzio in un tweet, è stata resa nota una clausola rescissoria inserita al momento dell’acquisto di ... Leggi su seriea24 (Di sabato 24 settembre 2022)KIM- Ilè tornato ad allenarsi a Castelvolturno, dopo la vittoria contro il Milan per 2-1, di domenica scorsa. Le squadre di Serie A sono ritornate ad allenarsi dopo la sosta per le nazionali, ancora molti giocatori si ritrovano in ritiro. I giocatori del, soprattutto Osimhen sono ritornati a CastelVolturno per recuperare dall’infortunio. Da Coverciano è ritornato Matteo Politano che, nell’infortunio rimediato a Milano, sarà out per 1 mese e mezzo. Si parla, però, ancora di mercato e Kim Min-Jae è uno dei primissimi obiettivi in Premier League. Il Manchester United, ha messo nella lista il difensore Azzurro, reduce da un inizio di stagione davvero esaltante. Nelle ultime ore però, come riporta Diin un tweet, è stata resa nota una clausola rescissoria inserita al momento dell’acquisto di ...

