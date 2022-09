MotoGP, GP Giappone 2022. Marc Marquez eroico, sua la pole “bagnata”! Indietro Quartararo (9°) e Bagnaia (12°) (Di sabato 24 settembre 2022) La temuta pioggia ha fatto puntualmente la propria apparizione su Motegi, generando non pochi scompensi nel programma. D’altronde le coste orientali del Giappone sono battute in queste ore dal Tifone Talas e l’autodromo è solamente a una ventina di km dall’Oceano Pacifico. Dunque le precipitazioni sono a tratti torrenziali anche nella Prefettura di Tochigi, tanto da aver generato ritardi e stravolto il programma odierno del Motomondiale. Per quanto riguarda la MotoGP, è stata cancellata l’ultima sessione di prove libere, mentre le qualifiche sono cominciate con un’ora di ritardo. Q1 – Pista bagnatissima e tanti nomi di grido impegnati nella fase iniziale. Solamente due posti per il turno decisivo, al quale vengono ammessi i due piloti del Team Ducati Pramac, Johann Zarco e Jorge Martin. Niente da fare per Enea Bastianini, che peraltro finisce nella ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) La temuta pioggia ha fatto puntualmente la propria apparizione su Motegi, generando non pochi scompensi nel programma. D’altronde le coste orientali delsono battute in queste ore dal Tifone Talas e l’autodromo è solamente a una ventina di km dall’Oceano Pacifico. Dunque le precipitazioni sono a tratti torrenziali anche nella Prefettura di Tochigi, tanto da aver generato ritardi e stravolto il programma odierno del Motomondiale. Per quanto riguarda la, è stata cancellata l’ultima sessione di prove libere, mentre le qualifiche sono cominciate con un’ora di ritardo. Q1 – Pista bagnatissima e tanti nomi di grido impegnati nella fase iniziale. Solamente due posti per il turno decisivo, al quale vengono ammessi i due piloti del Team Ducati Pramac, Johann Zarco e Jorge Martin. Niente da fare per Enea Bastianini, che peraltro finisce nella ...

