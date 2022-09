Morta a 88 anni Louise Fletcher, Oscar per infermiera crudele nel ‘Nido del cuculo’ (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Addio a Louise Fletcher, la dolce attrice statunitense che vinse l’Oscar per l’interpretazione della spietata infermiera Mildred Ratched nel film ‘Qualcuno volò sul nido del cuculo’ (1975) diretto da Milos Forman con Jack Nicholson come protagonista principale. E’ Morta all’età di 88 anni venerdì 23 settembre per cause naturali nella sua casa di Montdurausse, in Francia, come ha dichiarato il figlio Andrew Bick a “The Hollywood Reporter”, precisando che la madre era sopravvissuta a due tumori al seno. Figlia udente di genitori sordi – ha pronunciato uno dei discorsi di accettazione più toccanti della storia degli Oscar – Louise Fletcher ha recitato anche il ruolo della psichiatra in ‘L’esorcista II – ... Leggi su italiasera (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Addio a, la dolce attrice statunitense che vinse l’per l’interpretazione della spietataMildred Ratched nel film ‘Qualcuno volò sul nido del(1975) diretto da Milos Forman con Jack Nicholson come protagonista principale. E’all’età di 88venerdì 23 settembre per cause naturali nella sua casa di Montdurausse, in Francia, come ha dichiarato il figlio Andrew Bick a “The Hollywood Reporter”, precisando che la madre era sopravvissuta a due tumori al seno. Figlia udente di genitori sordi – ha pronunciato uno dei discorsi di accettazione più toccanti della storia degliha recitato anche il ruolo della psichiatra in ‘L’esorcista II – ...

