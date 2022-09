news_mondo_h24 : Mattia, il bimbo morto durante l’alluvione nelle Marche - claudeger55 : @LuCaM1983 @repubblica @fanpage Insaziabile. Vuoi un parallelo? Che senso ha mettere la foto di Mattia, il bimbo mo… - anto_galli4 : RT @marilenagasbar1: La giornalista del tg venduto SBAGLIA anche il nome del bimbo marchigiano trovato morto. Dice MATTEO piuttosto che MAT… - infoitinterno : Mattia morto a 8 anni nell'alluvione, il saluto del papà: «Torneremo a girar in Vespa e tirar baci» - AurelioTortori1 : RT @marilenagasbar1: La giornalista del tg venduto SBAGLIA anche il nome del bimbo marchigiano trovato morto. Dice MATTEO piuttosto che MAT… -

Leggi anche >a 8 anni nell'alluvione, il saluto del papà: 'Torneremo a girar in Vespa e tirar baci' LA DINAMICA Come riporta La Stampa, la donna, dopo essere entrata in un negozio del ...Leggi anche >a 8 anni: 'Trascinato dall'acqua per 13 chilometri'. Il corpo riconosciuto dalla maglietta Sarà necessario il prelievo del Dna per riconoscere ufficialmente il bambino di 8 ..."Speravo che non lo ritrovassero. Ora tutte le speranze sono finite. Mi sento come una statua di cristallo in frantumi". Sono state queste le prime parole di Tiziano Luconi, il papà del piccolo Mattia ...Le speranza di ritrovarlo in vita, otto giorni dopo essere stato travolto dalla furia del Nevola, erano praticamente nulle. (ANSA) ...