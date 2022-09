La dedica di Eros Ramazzotti ad Aurora e al nipotino è la più dolce (Di sabato 24 settembre 2022) Dopo la felicità espressa da Michelle Hunziker arriva quella di Eros Ramazzotti per la loro Aurora. La primogenita di Eros e Michelle è incinta, sono tutti pazzi di gioia e dal palco dell’Arena di Verona arriva anche la dedica del cantante. Michelle ci pensava già da anni, non vedeva l’ora di diventare nonna e adesso che il desiderio di sta realizzando urla di gioia, piange emozionata, si chiede come farà la sua bebè a fare un bebè. Per lei Aurora è ancora piccola, sarà per sempre la sua bambina ma la verità è che è cresciuta ed è una donna che si sta costruendo da sola un pezzetto alla volta. Eros Ramazzotti dopo il singolare annuncio della figlia ha atteso il concerto e ha dedicato a lei e al bebè in arrivo le sue prime parole da ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 24 settembre 2022) Dopo la felicità espressa da Michelle Hunziker arriva quella diper la loro. La primogenita die Michelle è incinta, sono tutti pazzi di gioia e dal palco dell’Arena di Verona arriva anche ladel cantante. Michelle ci pensava già da anni, non vedeva l’ora di diventare nonna e adesso che il desiderio di sta realizzando urla di gioia, piange emozionata, si chiede come farà la sua bebè a fare un bebè. Per leiè ancora piccola, sarà per sempre la sua bambina ma la verità è che è cresciuta ed è una donna che si sta costruendo da sola un pezzetto alla volta.dopo il singolare annuncio della figlia ha atteso il concerto e hato a lei e al bebè in arrivo le sue prime parole da ...

