Josep Borrell: “Prendiamo sul serio minaccia nucleare di Putin” (Di sabato 24 settembre 2022) “È certamente un momento pericoloso perché l’esercito russo è stato messo all’angolo e la reazione di Putin, che minaccia di usare armi nucleari, è molto grave”. Lo ha detto l’Alto Rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell, parlando alla Bbc dei nuovi sviluppi della guerra in Ucraina. E sulla possibilità che Mosca accetti un negoziato, Borrell si è limitato ad osservare che “per ballare il tango bisogna essere in due”. Vadimir Putin continua a usare la minaccia nucleare come arma temeraria contro l’occidente, un deterrente per la coalizione occidentale ma che funziona bene anche sull’opinione pubblica, che per almeno una generazione, al di là delle dichiarazioni di paesi come Corea del nord e Iran, ha vissuto senza che l’ipotesi di una ... Leggi su tpi (Di sabato 24 settembre 2022) “È certamente un momento pericoloso perché l’esercito russo è stato messo all’angolo e la reazione di, chedi usare armi nucleari, è molto grave”. Lo ha detto l’Alto Rappresentante Ue per la Politica estera,, parlando alla Bbc dei nuovi sviluppi della guerra in Ucraina. E sulla possibilità che Mosca accetti un negoziato,si è limitato ad osservare che “per ballare il tango bisogna essere in due”. Vadimircontinua a usare lacome arma temeraria contro l’occidente, un deterrente per la coalizione occidentale ma che funziona bene anche sull’opinione pubblica, che per almeno una generazione, al di là delle dichiarazioni di paesi come Corea del nord e Iran, ha vissuto senza che l’ipotesi di una ...

